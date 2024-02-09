Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresunspor, transfer yasağını kaldıramayacağını açıkladı:

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, transfer yasağının kaldırılamayacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 15:15 Güncelleme: 09.02.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresunspor, transfer yasağını kaldıramayacağını açıkladı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, transfer yasağının kaldırılamayacağını bildirdi.

        Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, transfer yasağının kaldırılmasına engel teşkil eden 132 milyon lirası yabancı, 4 milyon lirası da yerli oyunculara olmak üzere 136 milyon lira borç olduğu belirtildi.

        Yapılan müzakereler sonucu borcun 53 milyon liraya kadar indirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu meblağın 10 milyon lirasının da yönetim kurulu tarafından sağlanıyor olması, transfer tahtamızın açılması çalışmaları kapsamında bütün kamuoyunun gözü önünde verilmiş bazı taahhütlerin yerine getirilmemesi, kulübümüze verilen destek sözlerinin gerçekleşmemesi ve ülkemizdeki birçok kulübe sağlanan kredi imkanlarının, mevcut bir kredi borcumuzun bulunmamasına rağmen bu talebimizin karşılık bulmaması ve gerekli girişimlerimizin cevapsız kalması sonucunda transfer tahtamızın açılması hususu üzülerek belirtmek isteriz ki başarıya ulaşamamıştır."

        Kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın, sürece ilişkin detayları ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacağı da aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Anne-kız akraba ziyareti nedeniyle birbirini darp etti!
        Anne-kız akraba ziyareti nedeniyle birbirini darp etti!
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        Kadın doktoru yumruklamıştı! Ev hapsi kararı verildi! Flaş gelişme!
        Kadın doktoru yumruklamıştı! Ev hapsi kararı verildi! Flaş gelişme!
        Motosikletteki iki kişiyi öldüren katiller yakalandı!
        Motosikletteki iki kişiyi öldüren katiller yakalandı!
        İngiliz uyruklu anaokulu öğretmenini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        İngiliz uyruklu anaokulu öğretmenini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Son gün bombası: Muci...
        Son gün bombası: Muci...
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Giresun'da Çepni koyunu koruma altına alındı
        Giresun'da Çepni koyunu koruma altına alındı
        Giresun Müftüsü Kılıçbay, Kur'an kurslarını ziyaret etti
        Giresun Müftüsü Kılıçbay, Kur'an kurslarını ziyaret etti
        Giresun'da okul servis araçları denetlendi
        Giresun'da okul servis araçları denetlendi
        Sosyal medyada canlı yayınlarla tanıtılan Giresun'daki yaylaların popülerli...
        Sosyal medyada canlı yayınlarla tanıtılan Giresun'daki yaylaların popülerli...
        Genç kick boksçu Beyzanur yeni başarılara imza atmak için çalışıyor
        Genç kick boksçu Beyzanur yeni başarılara imza atmak için çalışıyor
        Giresunspor'da transfer yasağının kaldırılması için 53 milyon lira gerektiğ...
        Giresunspor'da transfer yasağının kaldırılması için 53 milyon lira gerektiğ...