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        Giresun Müftüsü Kılıçbay, Kur'an kurslarını ziyaret etti

        Giresun Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Teyyaredüzü 4-6 yaş Kur'an Kursunda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 11:04 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:28
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        Giresun Müftüsü Kılıçbay, Kur'an kurslarını ziyaret etti
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        Giresun Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Teyyaredüzü 4-6 yaş Kur'an Kursunda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

        Kurs öğreticilerinden faaliyetler hakkında bilgi alan Kılıçbay, öğrencilerin etkinliklerine katılarak sohbet etti.

        Kılıçbay, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarına çok önem verdiklerini belirterek, "Kurslarımızda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan 'Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı' sertifikasına sahip Kur'an kursu öğreticileri görev yapıyor." dedi.

        Kurslarda, öğrencilerin seviyelerine uygun hazırlanan müfredatla değerler eğitimi ve Kur'an-ı Kerim'i tanıma dersleri verildiğini anlatan Kılıçbay, "Kurslarda eğitim alan çocuklar, sevgi, saygı, yardımlaşma, iyilik, adalet, sorumluluk, doğruluk ve sabır gibi İslam dininin temel değerlerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'i ses ve şekil olarak öğreniyor." diye konuştu.

        Kılıçbay, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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