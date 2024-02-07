Yağlıdere'de kursiyerler serender maketi yapmayı öğreniyor

Yağlıdere'de Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kursiyerler Karadeniz'e özgü yapı olan serender maketini yapmayı öğreniyor.

Yağlıdere Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Bahçekapılı, AA muhabirine, serenderin en güzel sanatsal örneklerinin Doğu Karadeniz bölgesinde yer aldığını söyledi.

Serenderin artık turizm sektöründe de nostalji yapılar olarak kullanıldığını ifade eden Bahçekapılı, "Unutulmaya yüz tutmuş bu nadide yapıları farkındalık oluşturması adına el sanatları kursumuzda işledik. Öncelikli olarak Yağlıdere ilçesinde bulunan yapıları inceleyerek maket olarak yapımına karar verdik. Maketlerin tamamı kadın kursiyerler tarafından yapıldı." dedi.

Bahçekapılı, serender yapımını içeren kursla ilgili Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce düzenlenen iyi uygulama örnekleri programına başvuruda bulunduklarını da aktardı.

Usta Öğreticisi Hümeyra Mete ise serenderin bölgeyi yansıtan önemli bir yapı olduğunu belirterek, emek veren kursiyerlere teşekkür etti.

Kursu ziyaret eden serender ustası İlyas Turan ise ilçedeki mahalle ve köylerde yıllarca çok sayıda serender inşa ettiğini kaydederek, "Şu an yaptıran da yok, eskileri tamir ettiren de yok, harabe olup gidiyor. Serenderlerimiz eskiden çok işe yarıyordu. Mısır, turşu, elmalarımızı eskiden serenderde saklardık. Daha onları kullanmaz hale geldik. Bu yapı artık yavaş yavaş kayboluyor." diye konuştu.