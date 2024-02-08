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        Giresun'da okul servis araçları denetlendi

        Giresun'da okul servis araçlarına yönelik denetimler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 13:26 Güncelleme: 08.02.2024 - 13:37
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        Giresun'da okul servis araçları denetlendi
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        Giresun'da okul servis araçlarına yönelik denetimler devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çocukların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak, servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak trafik kazalarını önlemek amacıyla servis araçlarının denetlendiği belirtildi.

        Uygulamanın eğitim dönemi boyunda devam edeceği vurgulanan açıklamada, okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik trafik güvenliği eğitimlerinin de sürdürüldüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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