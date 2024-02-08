Giresun'da okul servis araçları denetlendi

Uygulamanın eğitim dönemi boyunda devam edeceği vurgulanan açıklamada, okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik trafik güvenliği eğitimlerinin de sürdürüldüğü kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çocukların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak, servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak trafik kazalarını önlemek amacıyla servis araçlarının denetlendiği belirtildi.

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