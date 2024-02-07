Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Yağlıdere'de yamaçta mahsur kalan köpek kurtarıldı

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yamaçta mahsur kalan köpek kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:31 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yağlıdere'de yamaçta mahsur kalan köpek kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yamaçta mahsur kalan köpek kurtarıldı.

        Ömerli Mahallesi Çınarcık mevkisinde yamaç arazide çalılıklar arasında köpek gören vatandaşlar, durumu Yağlıdere Belediyesine bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen ekipler, köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

        Çeşitli yerlerinden yaralanan köpek, tedavi için belediyenin hayvan barınağına götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        2 bölge için deprem uyarısı! 7 ve üzeri...
        2 bölge için deprem uyarısı! 7 ve üzeri...
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        Taksiciyi vahşice öldüren caniye istenen ceza belli oldu!
        Taksiciyi vahşice öldüren caniye istenen ceza belli oldu!
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        10 katil balina buzda sıkıştı
        10 katil balina buzda sıkıştı
        Maganda bu kez iki tekerle geldi! Genç kadına dehşeti yaşattı
        Maganda bu kez iki tekerle geldi! Genç kadına dehşeti yaşattı
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        'Yasak aşk' katili aranıyor!
        'Yasak aşk' katili aranıyor!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor

        Benzer Haberler

        Giresunspor'dan, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden futbolcu Bolat'ın ail...
        Giresunspor'dan, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden futbolcu Bolat'ın ail...
        Ticaret borsalarında beş ayda 256 bin tonun üzerinde fındık satıldı
        Ticaret borsalarında beş ayda 256 bin tonun üzerinde fındık satıldı
        Espiye'de kalan depremzedeler ziyaret edildi
        Espiye'de kalan depremzedeler ziyaret edildi
        Giresun'da konuk edilen depremzedelerin katılımıyla program düzenlendi
        Giresun'da konuk edilen depremzedelerin katılımıyla program düzenlendi
        Espiye'de "6 Şubat depremleri" konulu fotoğraf sergisi açıldı
        Espiye'de "6 Şubat depremleri" konulu fotoğraf sergisi açıldı
        Espiye'de depremde hayatını kaybedenler için dua edildi
        Espiye'de depremde hayatını kaybedenler için dua edildi