Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Sosyal medyada canlı yayınlarla tanıtılan Giresun'daki yaylaların popülerliği artırıyor

        ATAKAN ÇITLAK - Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş yaylaları sosyal medya üzerinden kesintisiz yapılan canlı yayınlarla tanıtılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 11:15 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medyada canlı yayınlarla tanıtılan Giresun'daki yaylaların popülerliği artırıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ATAKAN ÇITLAK - Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş yaylaları sosyal medya üzerinden kesintisiz yapılan canlı yayınlarla tanıtılıyor.

        Karadeniz'in en eski otantik yerleşim yerlerinden birisi olan ve ipek yolu güzergahında bulunan Kulakkaya, zengin bitki örtüsü, tertemiz ve berrak su kaynaklarıyla Kümbet, doğal güzelliklerinin yanı sıra geleneksel yayla yaşamının tipik örnekleriyle Bektaş, kentin en ünlü yaylaları arasında yer alıyor.

        Şehrin stresinden uzak doğayla baş başa zaman geçirmek isteyenlerin tercih ettiği ve 1990'ların başında turizm merkezi ilan edilen üç yayla, bünyesindeki tesislerle ziyaretçilerine konaklama imkanı da tanıyor.

        Kulakkaya ve Bektaş yaylalarını sınırlarında bulunduran Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinin belediyesi, 3 yayla merkezine kurduğu toplam 20 şehir kamerasıyla canlı yayın uygulaması başlattı.

        Ocak başından itibaren belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden kesintisiz yapılan yayınla yaylaların daha fazla ziyaretçi ağırlaması hedefleniyor.

        Belde Belediye Başkanı Adem Önal, AA muhabirine, eşsiz güzellikteki doğası, ormanları ve tabiat parklarıyla öne çıkan yaylaların turizm potansiyelinin her geçen yıl arttığını söyledi.

        Kulakkaya, Kümbet ve Bektaş'ın, Doğu Karadeniz'in en önemli yayla merkezleri arasında yer aldığına işaret eden Önal, belediye olarak buralarda turizmi yaygınlaştırmak için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

        Önal, bu kapsamda belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yayla merkezlerinden 24 saat canlı yayın uygulaması başlattıklarını ifade ederek, "Üç yaylamızın ana bölgelerine 20 kamera yerleştirdik. Buralar sosyal medya uygulamalarımız üzerinden 24 saat canlı takip edilebiliyor." dedi.

        - "Biz de bu kadar ilgi olacağını tahmin etmiyorduk"

        Uygulama başladığı günden itibaren büyük ilgiyle karşılaştıklarını vurgulayan Önal, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Biz de bu kadar ilgi olacağını tahmin etmiyorduk. Yaklaşık 1 aylık sürede uygulamalara giriş yapan kişi sayısı 4,5 milyon civarında. Yurt içi ve dışından insanlar istedikleri yerde anında yaylalarımızı canlı izleyebiliyor. Gurbetçilerimiz bu sayede sıla hasretini biraz olsun dindirebilme fırsatı yakalamış oldu."

        Önal, bölge yaylalarında turizm hareketliliğinin özellikle yaz ve sonbahar döneminde yaşandığına işaret ederek, canlı yayınlar sayesinde ocak ayında da misafir ağırladıklarını aktardı.

        Kameralar sayesinde yaylaların daha fazla ilgi gördüğünü kaydeden Önal, "Son bir ayda yaylalarımızı ziyaret edenlerin sayısı yaklaşık 50 bin kişi ve bu sayı hızla artıyor." ifadesini kullandı.

        Önal, ilerleyen dönemlerde kamera sayısını artırmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

        - "Sıla özlemini kameralar sayesinde gideriyorduk"

        İstanbul'dan tatil için Giresun'daki akrabalarının yanına gelen Umut Yıldırım, sosyal medya uygulaması üzerinden yaylaları sürekli takip ettiğini söyledi.

        Yaylalardaki doğal güzellikleri canlı izlemek için Kulakkaya Yaylası'na geldiğini belirten Yıldırım, "Sıla özlemini kameralar sayesinde gideriyorduk. Fırsat buldum ve şimdi canlı canlı yaşıyorum." dedi.

        Ayşe Nur Yüksel ise Ankara'dan gelen misafirleriyle yöre yaylalarını gezdiğini ifade ederek, karla kaplı doğa harikası yaylaları yakından gözlemlediği için mutlu olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
        Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
        Pakistan'da gergin seçim: İnternet kesildi, saldırı gerçekleşti!
        Pakistan'da gergin seçim: İnternet kesildi, saldırı gerçekleşti!
        Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri: 655 milyon TL!
        Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri: 655 milyon TL!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        "Malzeme iyi olunca..."
        "Malzeme iyi olunca..."
        Helikopter kazasında hayatını kaybeden başkanın son sözleri!
        Helikopter kazasında hayatını kaybeden başkanın son sözleri!
        Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek!
        Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek!
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!
        Hırsızlık için girdikleri evden çıkar çıkmaz yakalandılar!
        Hırsızlık için girdikleri evden çıkar çıkmaz yakalandılar!
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Satürn'ün uydusunda okyanus olabilir!
        Satürn'ün uydusunda okyanus olabilir!
        Mesai saati dışında çalışanıyla konuşana ceza gelecek
        Mesai saati dışında çalışanıyla konuşana ceza gelecek

        Benzer Haberler

        Genç kick boksçu Beyzanur yeni başarılara imza atmak için çalışıyor
        Genç kick boksçu Beyzanur yeni başarılara imza atmak için çalışıyor
        Giresunspor'da transfer yasağının kaldırılması için 53 milyon lira gerektiğ...
        Giresunspor'da transfer yasağının kaldırılması için 53 milyon lira gerektiğ...
        Yağlıdere'de kursiyerler serender maketi yapmayı öğreniyor
        Yağlıdere'de kursiyerler serender maketi yapmayı öğreniyor
        Giresun'da 3 hasta erken müdahale ile felç kalma riskinden kurtuldu
        Giresun'da 3 hasta erken müdahale ile felç kalma riskinden kurtuldu
        Yağlıdere'de yamaçta mahsur kalan köpek kurtarıldı
        Yağlıdere'de yamaçta mahsur kalan köpek kurtarıldı
        Giresunspor'dan, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden futbolcu Bolat'ın ail...
        Giresunspor'dan, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden futbolcu Bolat'ın ail...