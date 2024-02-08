Sosyal medyada canlı yayınlarla tanıtılan Giresun'daki yaylaların popülerliği artırıyor

ATAKAN ÇITLAK - Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş yaylaları sosyal medya üzerinden kesintisiz yapılan canlı yayınlarla tanıtılıyor.

Karadeniz'in en eski otantik yerleşim yerlerinden birisi olan ve ipek yolu güzergahında bulunan Kulakkaya, zengin bitki örtüsü, tertemiz ve berrak su kaynaklarıyla Kümbet, doğal güzelliklerinin yanı sıra geleneksel yayla yaşamının tipik örnekleriyle Bektaş, kentin en ünlü yaylaları arasında yer alıyor.

Şehrin stresinden uzak doğayla baş başa zaman geçirmek isteyenlerin tercih ettiği ve 1990'ların başında turizm merkezi ilan edilen üç yayla, bünyesindeki tesislerle ziyaretçilerine konaklama imkanı da tanıyor.

Kulakkaya ve Bektaş yaylalarını sınırlarında bulunduran Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinin belediyesi, 3 yayla merkezine kurduğu toplam 20 şehir kamerasıyla canlı yayın uygulaması başlattı.

Ocak başından itibaren belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden kesintisiz yapılan yayınla yaylaların daha fazla ziyaretçi ağırlaması hedefleniyor.

Belde Belediye Başkanı Adem Önal, AA muhabirine, eşsiz güzellikteki doğası, ormanları ve tabiat parklarıyla öne çıkan yaylaların turizm potansiyelinin her geçen yıl arttığını söyledi.

Kulakkaya, Kümbet ve Bektaş'ın, Doğu Karadeniz'in en önemli yayla merkezleri arasında yer aldığına işaret eden Önal, belediye olarak buralarda turizmi yaygınlaştırmak için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

Önal, bu kapsamda belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yayla merkezlerinden 24 saat canlı yayın uygulaması başlattıklarını ifade ederek, "Üç yaylamızın ana bölgelerine 20 kamera yerleştirdik. Buralar sosyal medya uygulamalarımız üzerinden 24 saat canlı takip edilebiliyor." dedi.

- "Biz de bu kadar ilgi olacağını tahmin etmiyorduk"

Uygulama başladığı günden itibaren büyük ilgiyle karşılaştıklarını vurgulayan Önal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de bu kadar ilgi olacağını tahmin etmiyorduk. Yaklaşık 1 aylık sürede uygulamalara giriş yapan kişi sayısı 4,5 milyon civarında. Yurt içi ve dışından insanlar istedikleri yerde anında yaylalarımızı canlı izleyebiliyor. Gurbetçilerimiz bu sayede sıla hasretini biraz olsun dindirebilme fırsatı yakalamış oldu."

Önal, bölge yaylalarında turizm hareketliliğinin özellikle yaz ve sonbahar döneminde yaşandığına işaret ederek, canlı yayınlar sayesinde ocak ayında da misafir ağırladıklarını aktardı.

Kameralar sayesinde yaylaların daha fazla ilgi gördüğünü kaydeden Önal, "Son bir ayda yaylalarımızı ziyaret edenlerin sayısı yaklaşık 50 bin kişi ve bu sayı hızla artıyor." ifadesini kullandı.

Önal, ilerleyen dönemlerde kamera sayısını artırmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

- "Sıla özlemini kameralar sayesinde gideriyorduk"

İstanbul'dan tatil için Giresun'daki akrabalarının yanına gelen Umut Yıldırım, sosyal medya uygulaması üzerinden yaylaları sürekli takip ettiğini söyledi.

Yaylalardaki doğal güzellikleri canlı izlemek için Kulakkaya Yaylası'na geldiğini belirten Yıldırım, "Sıla özlemini kameralar sayesinde gideriyorduk. Fırsat buldum ve şimdi canlı canlı yaşıyorum." dedi.

Ayşe Nur Yüksel ise Ankara'dan gelen misafirleriyle yöre yaylalarını gezdiğini ifade ederek, karla kaplı doğa harikası yaylaları yakından gözlemlediği için mutlu olduğunu dile getirdi.