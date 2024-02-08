Genç kick boksçu Beyzanur yeni başarılara imza atmak için çalışıyor

Türkiye Kick Boks Federasyonunca 22-29 Ocak tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda büyük kadınlar 65 kiloda light concact kategorisinde altın madalyanın sahibi olan Beyzanur Kırım, yeni hedeflerine ulaşmak için antrenmanlara devam ediyor.

Giresun Belediye Gençlik Spor Kulübü sporcusu Kırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kick boksla ilgilenen babası ve amcasının teşvikiyle 10 yıl önce bu spora başladığını söyledi.

Zamanla kick boksun kendisi için bir tutku haline geldiğini vurgulayan 23 yaşındaki Kırım, bu alanda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Giresun Üniversitesi Spor Fakültesi yüksek lisans öğrencisi de olan Kırım, "İlk kez 2023 yılında düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katıldım. O şampiyonada Türkiye üçüncülüğü elde ettim. Bu yıl tekrar katıldım ve altın madalya kazandım." dedi.

- "İlerleyen yıllarda da daha büyük başarılar kazanmayı amaçlıyorum"

Beyzanur Kırım, uzun yıllar süren çalışmalarının karşılığını almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Altın madalya için şampiyonaya katılmıştım. Zorlu bir süreçten sonra rakiplerimi yenerek hedefime ulaştım. Altın madalyayı elde ettim. Bu başarıyı bekliyordum, iyi hazırlanmıştım. Bunun mutluluğunu yaşıyorum." ifadesini kullandı.

İstanbul'da Mayıs 2024'te düzenlenmesi planlanan "9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası"nda mücadele etmek için çalışmalara ağırlık verdiğini anlatan Kırım, şunları kaydetti:

"Yeni hedefim dünya şampiyonluğunu elde etmek. Bunun için de antrenmanlarımı sürdürüyorum. Dünya Şampiyonasında da altın madalya elde etmek istiyorum. İlerleyen yıllarda da daha büyük başarılar kazanmayı amaçlıyorum. Bunun için hiç durmadan çalışıyorum."

Başarılı sporcu, kendisine destek sağlayan kulüp yöneticileri ve antrenörü Aziz Özdemir'e teşekkür etti.