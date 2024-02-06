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        Giresunspor'dan, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden futbolcu Bolat'ın ailesine ziyaret

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 6 Şubat'taki depremlerde yaşamını yitiren Bölgesel Amatör Lig ekibi Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Saruhan Bolat'ı andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 21:51 Güncelleme: 06.02.2024 - 22:37
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        Giresunspor'dan, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden futbolcu Bolat'ın ailesine ziyaret
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 6 Şubat’taki depremlerde yaşamını yitiren Bölgesel Amatör Lig ekibi Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Saruhan Bolat’ı andı.

        Kulüp Başkanı Nahid Yamak , Teknik Direktör Serhat Güller ve futbolcular, Bolat'ın Yağlıdere ilçesinin Kurucalı Mahallesi'ndeki mezarına çiçek bırakıp dua etti.

        Bolat'ın Palaklı Mahallesi'ndeki babaevini de ziyaret eden Yamak, teknik ekip, futbolcular ve beraberindekiler Fahrettin ve Fatma Bolat çiftine taziyelerini iletti.

        Ardından Eski Camide Saruhan Bolat için okutulan Mevlit programına katıldı

        Ziyaretle ilgili Giresunspor kulübünden yapılan açıklamada, "Başkanımız Nahid Yamak, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla birlikte 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden evladımız Saruhan Bolat’ın ailesini ziyaret ettik. Ruhun şad, mekanın cennet olsun Saruhan. Her zaman kalbimizdesin." ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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