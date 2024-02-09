Keşap'ta inşaat malzemeleri deposu yandı
Giresun'un Keşap ilçesinde inşaat malzemeleri deposunda çıkan yangında hasar oluştu.
Giresun'un Keşap ilçesinde inşaat malzemeleri deposunda çıkan yangında hasar oluştu.
İlçenin Alakaş Mahallesi'nde inşaat şirketine ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında zarar meydana geldi.
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