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        Keşap'ta inşaat malzemeleri deposu yandı

        Giresun'un Keşap ilçesinde inşaat malzemeleri deposunda çıkan yangında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 16:46 Güncelleme: 09.02.2024 - 16:51
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        Keşap'ta inşaat malzemeleri deposu yandı
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        Giresun'un Keşap ilçesinde inşaat malzemeleri deposunda çıkan yangında hasar oluştu.

        İlçenin Alakaş Mahallesi'nde inşaat şirketine ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında zarar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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