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        Giresun'da örtü yangını

        GİRESUN'un Eynesil ilçesinde orman ve çalılık bölgede örtü yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 17:59 Güncelleme: 17.04.2024 - 18:00
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        Giresun'da örtü yangını
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        GİRESUN’un Eynesil ilçesinde orman ve çalılık bölgede örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve belediye ekipleri yangına müdahale ediyor.

        İlçenin Çorapçılar köyünün yüksek kesiminde yer alan orman ve çalılık bölgede akşam saatlerinde örtü yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden de belediye ekipleri bölgeye takviye olarak gönderildi. Yangına müdahale eden ekiplere, köylüler de destek verdi. Ormanda rüzgarın da etkisiyle süren yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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