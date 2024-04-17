Yağlıdere'de karateciler yeni başarılar hedefliyor

Türkiye şampiyonalarında dereceler elde eden Yağlıdere Karate Spor Kulübü sporcuları yeni başarılar hedefliyor.

Yağlıdere Karate Spor Kulübü Başkanı İlhan Bahçekapılı, gazetecilere, son 7 yılda sporcularının Balkan ikinciliği ve üçüncülüğünün yanı sıra 4 Türkiye şampiyonluğu, 4 Türkiye ikinciliği ve 2 de Türkiye üçüncülüğü dereceleri elde ettiklerini söyledi.

Elde edilen başarılardan dolayı mutlu olduklarını belirten Bahçekapılı, yeni hedefler doğrultusunda kulüp olarak çalışmaların devam ettiğini aktardı.