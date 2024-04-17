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        Yağlıdere'de karateciler yeni başarılar hedefliyor

        Türkiye şampiyonalarında dereceler elde eden Yağlıdere Karate Spor Kulübü sporcuları yeni başarılar hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 14:41 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:41
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        Yağlıdere'de karateciler yeni başarılar hedefliyor
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        Türkiye şampiyonalarında dereceler elde eden Yağlıdere Karate Spor Kulübü sporcuları yeni başarılar hedefliyor.

        Yağlıdere Karate Spor Kulübü Başkanı İlhan Bahçekapılı, gazetecilere, son 7 yılda sporcularının Balkan ikinciliği ve üçüncülüğünün yanı sıra 4 Türkiye şampiyonluğu, 4 Türkiye ikinciliği ve 2 de Türkiye üçüncülüğü dereceleri elde ettiklerini söyledi.

        Elde edilen başarılardan dolayı mutlu olduklarını belirten Bahçekapılı, yeni hedefler doğrultusunda kulüp olarak çalışmaların devam ettiğini aktardı.

        Kulübe destek veren Kaymakam Seda Ünlü, Belediye Başkanı Yaşar İbaş ve diğer ilgililere teşekkür eden Bahçekapılı, 18-21 Nisan tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenecek minikler Türkiye şampiyonasına da 6 sporcu ile katılacaklarını kaydetti.

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