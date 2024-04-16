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        Giresun'da sekizinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

        Giresun'un Espiye ilçesinde sekizinci kattan düşen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 16:14 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:14
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        Giresun'da sekizinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
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        Giresun'un Espiye ilçesinde sekizinci kattan düşen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İlçenin Çam Mahallesi'nde yer alan bir apartmanın 8. katındaki dairede ailesiyle yaşayan Mertcan Kartal (2), pencereden düştü.

        Kartal'ın ağır yaralandığı olay nedeniyle bölgeye 112 Acil Sağlık görevlileri gönderildi.

        Sağlık görevlilerince Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kartal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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