Giresun'da sekizinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
Giresun'un Espiye ilçesinde sekizinci kattan düşen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Giresun'un Espiye ilçesinde sekizinci kattan düşen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İlçenin Çam Mahallesi'nde yer alan bir apartmanın 8. katındaki dairede ailesiyle yaşayan Mertcan Kartal (2), pencereden düştü.
Kartal'ın ağır yaralandığı olay nedeniyle bölgeye 112 Acil Sağlık görevlileri gönderildi.
Sağlık görevlilerince Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kartal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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