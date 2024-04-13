Bulancak Belediye Başkanı Sıbıç, yapmayı planladıkları çalışmaları paylaştı

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, ilçede hayata geçirmeyi planladıkları hizmetleri değerlendirdi.

Sıbıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, adil ve eşit hizmet sunacaklarını belirterek, "İhtiyaç sahibi herkesle iletişim halinde olacağız. İmkanlarımızı onlarla paylaşacağız. Belediyenin yapması gereken altyapı hizmetlerinin yanında kültür sanat etkinliklerine de önem vereceğiz." dedi.

Çevreyi koruyacaklarını ifade eden Sıbıç, "Yeşili çoğaltacağız, park, bahçe ve yolları iyileştireceğiz, yenilerini hizmete sunacağız. Kısacası biz ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan ilçemizi geliştirip, kalkındırmanın çabası içinde olacağız." diye konuştu.