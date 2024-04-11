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        Espiye'de bayramlaşma töreni düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 14:27 Güncelleme: 11.04.2024 - 14:27
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        Espiye'de bayramlaşma töreni düzenlendi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

        AK Parti İlçe Başkanlığında düzenlenen törene, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, İlçe Başkanı Samet Önal ve partililer katıldı.

        Milletvekili Nazım Elmas, İslam aleminin bayramını kutlayarak, "Rabbim bu ülkenin aziz evlatlarına nice bayramlar göstersin. Filistin'de, mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin gözyaşlarının akmadığı bayramları kutlamayı Rabbim nasip etsin." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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