Giresun Belediye Başkanı Köse, Vali Serdengeçti'yi ziyaret etti
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti.
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Serdengeçti ziyarette, Köse ve beraberindeki heyetle Giresun'un ihtiyaçları ve beklentileri başta olmak üzere kenti ilgilendiren çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Serdengeçti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen Köse'ye görevinde başarılar diledi.
Köse ise Vali Serdengeçti'ye misafirperverliğinden dolayı şükranlarını sundu.
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