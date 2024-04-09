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        Giresun Belediye Başkanı Köse, Vali Serdengeçti'yi ziyaret etti

        Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 13:53 Güncelleme: 09.04.2024 - 13:53
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        Giresun Belediye Başkanı Köse, Vali Serdengeçti'yi ziyaret etti
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        Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Serdengeçti ziyarette, Köse ve beraberindeki heyetle Giresun'un ihtiyaçları ve beklentileri başta olmak üzere kenti ilgilendiren çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Serdengeçti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen Köse'ye görevinde başarılar diledi.

        Köse ise Vali Serdengeçti'ye misafirperverliğinden dolayı şükranlarını sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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