Stat:ÇotanakSpor Kompleksi
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kadir Akıllı, Kürşathan Akın
Bitexen Giresunspor: Gökhan Cörüt, Arda Kılıç (Dk. 70 Muhammet Turhan), Kadir Seven, Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç, Ertuğrul Şenlikoğlu, Şahin Dik (Dk. 90 Ali Emrah Akçay), Enishan Ceylan, Furkan Kütük (Dk. 86 Furkan Arda Kabaca), Talha Ülvan, Kasım Alperen Köşker (Dk. 70 Mert Han Kurt)
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Sadık Baş, Gökhan Akkan, Bakhtiyar Hasanalizada, Çağrı Giritlioğlu, Stankovski (Dk. 75 Muhammed Akarslan), Bangoura (Dk. 86 Awuku), Hikmet Çiftçi, Togui, Aminu Umar (Dk. 75 Novikovas), Mamba (Dk. 69 Mehmet Coşkun)
Goller: Dk. 23 Stankovski, Dk. 90+2 Enishan Ceylan (kendi kalesine), 90+4 Togui (Tuzlaspor)
Kırmızı Kart: Dk. 64 Sadık Baş (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Anıl Yiğit Çınar, Dk. 66 Ertuğrul Şenlikoğlu, Dk. 70 Faruk Can Genç (Bitexen Giresunspor), Dk. 90 Bakhtiyar Hasanalizada (Tuzlaspor)
GİRESUN
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