Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Giresun'da çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti

        Giresun'un Güce ilçesinde üzerine çığ düşen çoban yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 21:22 Güncelleme: 19.01.2026 - 21:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Güce ilçesinde üzerine çığ düşen çoban yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Yukarıboynuyoğun köyünde hayvanlarını otlatan Mustafa Yiğit'in (45) üzerine akşam saatlerinde çığ düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı.

        Cenaze, Güce İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Giresun'da çığ: 1 ölü Güce ilçesi Yukarı Boynuyoğun köyünde meydana gelen ç...
        Giresun'da çığ: 1 ölü Güce ilçesi Yukarı Boynuyoğun köyünde meydana gelen ç...
        Giresun'da hayvanlarını otlatan çoban çığ altında kaldı
        Giresun'da hayvanlarını otlatan çoban çığ altında kaldı
        Eğribel Geçidi'nde bir araç yoldan çıkarak kara gömüldü
        Eğribel Geçidi'nde bir araç yoldan çıkarak kara gömüldü
        Giresun'da dilencilere yönelik denetim yapıldı
        Giresun'da dilencilere yönelik denetim yapıldı
        Giresun'a 2026'da 8 sektörde yaklaşık 1,8 milyar TL yatırım
        Giresun'a 2026'da 8 sektörde yaklaşık 1,8 milyar TL yatırım
        GİDOSK, Göksu travertenlerine kış yürüyüşü düzenledi
        GİDOSK, Göksu travertenlerine kış yürüyüşü düzenledi