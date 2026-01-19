Giresun'da çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti

Giresun'un Güce ilçesinde üzerine çığ düşen çoban yaşamını yitirdi. İlçeye bağlı Yukarıboynuyoğun köyünde hayvanlarını otlatan Mustafa Yiğit'in (45) üzerine akşam saatlerinde çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında Yiğit'in cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, Güce İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

