Giresun'da dilencilere yönelik denetim yapıldı

Giresun'da zabıta ekiplerince dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.



Giresun Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ekiplerin kent genelinde vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik denetim yaptıkları belirtildi.





Çalışma kapsamında dört dilencinin yakalandığı ve üzerlerinde yapılan aramada 3 bin lira ele geçirildiği ifade edildi.





Açıklamada, dilenciler hakkında yasal inceleme yapıldığı kaydedildi.

