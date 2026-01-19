Habertürk
        Giresun'da dilencilere yönelik denetim yapıldı

        Giresun'da dilencilere yönelik denetim yapıldı

        Giresun'da zabıta ekiplerince dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Giriş: 19.01.2026 - 14:00 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:00
        Giresun'da dilencilere yönelik denetim yapıldı
        Giresun'da zabıta ekiplerince dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Giresun Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ekiplerin kent genelinde vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik denetim yaptıkları belirtildi.


        Çalışma kapsamında dört dilencinin yakalandığı ve üzerlerinde yapılan aramada 3 bin lira ele geçirildiği ifade edildi.


        Açıklamada, dilenciler hakkında yasal inceleme yapıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

