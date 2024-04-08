Giresunspor - Tuzlaspor: 0-3
STAT:Çotanak Spor KompleksiHAKEMLER: Adnan Deniz KayatepeGİRESUNSPOR: Göktan Cörüt - Ertuğrul Şenlikoğlu, Arda Kılıç (Dk.
STAT:Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe
GİRESUNSPOR: Göktan Cörüt - Ertuğrul Şenlikoğlu, Arda Kılıç (Dk. 70 Muhammet Turhan), Anıl Yiğit Çınar, Kadir Seven, Faruk Can Genç, Talha Ülvan, Enishan Ceylan, Furkan Kütük (Dk. 86 Arda Kabaca), Şahin Dik (Dk. 89 Emirhan Akçay), Alperen Köşker (Dk. 70 Mert Han Kurt)
TUZLASPOR: Emre Koyuncu - Sadık Baş, Gökhan Akkan, Hasanalizada, Çağrı Giritlioğlu, Bangoura (Dk. 86 Gameli), Hikmet Çiftçi, Stankovski (Dk. 76 Muhammed Akarslan), Togui, Umar (Dk. 76 Novikovas), Mamba (Dk. 69 Mehmet Coşkun)
KIRMIZI KART: Dk. 64 Sadık Baş (Tuzlaspor)
GOLLER: Dk. 23 Stankovski, Dk. 90+2 Enishan Ceylan (KK), Dk. 90+4 Togui (Tuzlaspor)
SARI KARTLAR: Anıl Yiğit Çınar, Ertuğrul Şenlikoğlu, Faruk Can Genç (Giresunspor), Hasanalizada (Tuzlaspor)
1'inci Lig'in 29’uncu haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor’a 3-0 mağlup oldu.
6’ncı dakikada Tuzlaspor’da Sadık Baş’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı orta savunmadan sekti. Topu takip eden Umar’ın şutu üstten dışarı gitti.
23’üncü dakikada Tuzlaspor öne geçti. Giresunspor savunmasından seken topu Mamba, Bangoura’ya bıraktı. Bangoura, pasını ceza sahasında bulunan Stankovski’ye verdi. Stankovski’nin vuruşu köşeden ağlarla buluştu: 0-1.
60’ıncı dakikada Tuzlaspor’da Umar, sol kanattan köşe vuruşunu kullandı. Kale önündeki Gökhan Akkan kafayla yükseldi ancak top kaleci Göktan’da kaldı.
62’nci dakikada Giresunspor’un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Faruk Can Genç’in sert şutu kaleci Emre Koyuncu’nun elinden sekerek kornere gitti.
64’üncü dakikada rakibine sert harekette bulunan Sadık Baş, ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
74’üncü dakikada sol taraftan yapılan ortaya müsait pozisyondaki Mert Han Kurt’un kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.
90+2’nci dakikada gelişen kontratakta Novikovas kaleci Göktan Cörüt ile karşı karşıya kaldığı anda pasını arkadan gelen oyuncuya vermek isterken Enishan Ceylan’a çarpan top ağlara gitti: 0-2.
90+4’üncü dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Togui’nin sert şutu ağlarla buluştu: 0-3.
Tuzlaspor karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
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