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        Mahalleli fazladan yaptığı yemekleri sokakta kurulan iftar sofrasında paylaşıyor

        Giresun'da mahalle halkının kendi evlerinde yaptığı yemeklerle sokakta kurduğu iftar sofrası, ramazanda insanların bir araya gelip kaynaşmasını sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 19:38 Güncelleme: 07.04.2024 - 19:38
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        Mahalleli fazladan yaptığı yemekleri sokakta kurulan iftar sofrasında paylaşıyor
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        Giresun'da mahalle halkının kendi evlerinde yaptığı yemeklerle sokakta kurduğu iftar sofrası, ramazanda insanların bir araya gelip kaynaşmasını sağlıyor.

        Tirebolu ilçesinde Yeniköy Mahallesi Muhtarlığı öncülüğünde 2016 yılında "Bir kap fazla yap" sloganıyla mahallelinin evlerinde yaptığı yemeklerle sokakta iftar programı organize edildi.

        Kaynaşma ve dayanışmanın artmasına vesile olması dolayısıyla 8 yıldır devam iftar programı öncesinde sosyal medya ve diğer duyuru yollarıyla mahalle halkından fırında tavuk ve pilav yapılması isteniyor.

        Tencere ve kaplarla getirilen yemekler masalardaki tabaklara dağıtılıyor. Çorba ve tatlı ise hayırseverler tarafından ikram ediliyor.

        İftar programına, mahalle halkı, üniversite öğrencileri, ihtiyaç sahipleri ve ilçe dışından misafirler katılıyor.

        Yeniköy Mahallesi Muhtarı Osman Altay, AA muhabirine, komşuluk bağlarını güçlendirmek, birlik ve beraberliği pekiştirmek adına iftar programı düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

        Bunun halkın takdirini topladığını ifade eden Altay, "Buradaki amaç beraber iftarımızı yapıp, olanın olmayana vermesi mantığıyla eski komşuluk bağlarımızı güçlendirmek ve paylaşmak." dedi.

        Altay, geçmişte ramazanda insanların birbirleriyle yardımlaştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Gelirlerdi, birbirlerinin dolaplarından yoğurt, şeker alırlardı, birlik ve beraberlik vardı. Biz bunları yeniden güçlendirmek istedik, böyle bir organizasyona giriştik ve güzel de oldu. Halk da çok olumlu karşılıyor, yaptıkları yemekleri fazla yapıyorlar ki diğer ihtiyaç sahipleri de faydalansın, yemek yapamayanlar varsa da onlarla bölüşüp iftarlarını gerçekleştiriyorlar."

        İlk yıl 180 kişinin programa katıldığını belirten Altay, bu yıl ise yaklaşık 750 kişinin katılım sağladığını söyledi.

        - "50 yıl hatta 100 yıl devam etmesini istiyoruz"

        Bu organizasyonun uzun sürmesini istediklerini dile getiren Altay, "50 yıl, hatta 100 yıl devam etmesini istiyoruz. Ömrümüz yettiği kadar biz yapacağız, gelecek nesillere de bunu aktarmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Altay, sosyal sınıf farkı oluşturmamak için her yıl tavuk, pilav ve mercimek çorbası olarak tek tip yemek yapıldığını kaydetti.

        İftar programına katılan Zerrin Kalafatoğlu ise beraber oruç açtıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Yemekler paylaşılıyor, herkes yiyor, mahallemiz için çok güzel bir organizasyon oluyor." diye konuştu.

        - "Mahallemiz şenleniyor, gurur duyuyoruz"

        Nuray Yusufoğlu ise iftar programına 5 yıldır katıldığını kaydederek, "Yemek yapamayanlar da gelip yiyor. Çok güzel bir duygu bu, insanlarla bir araya gelmek, kaynaşmak, muhabbet etmek çok güzel. Mahallemiz şenleniyor, gurur duyuyoruz. 'Ramazan gelse de tekrar bir aya gelsek.' diyoruz." dedi.

        Şefik Yusufoğlu da insanların bir araya gelerek oruç açmasının ayrı bir mutluluk olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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