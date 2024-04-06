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        Giresun'da ayılar 107 arı kovanına zarar verdi

        Giresun'un Alucra ilçesinde bir üreticiye ait arı kovanları ayıların saldırısı sonucu zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 18:39 Güncelleme: 06.04.2024 - 18:39
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        Giresun'da ayılar 107 arı kovanına zarar verdi
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        Giresun'un Alucra ilçesinde bir üreticiye ait arı kovanları ayıların saldırısı sonucu zarar gördü.

        İlçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'nde Halit Akın'a ait etrafı çitlerle çevrili bahçeye giren ayılar, buradaki kovanları parçaladı.

        Akın, gazetecilere, 107 arı kovanının zarar gördüğünü, yaklaşık 800 kilogram balın da ziyan olduğunu söyledi.

        Yaşananlar nedeniyle zor durumda kaldığını belirten Akın, "Beş yıl önce de ayı saldırısı olmuştu, yine zarar vermişti. 10 yıllık emeğimiz yok oldu, devletin ilgili kurumlarından mağduriyetimizin giderilmesi için destek bekliyoruz." dedi.

        Akın, durumu ilgili kurumlara bildirdiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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