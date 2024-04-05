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        Çanakçı'da öğrenciler atık yağdan sabun yaptı

        Giresun'un Çanakçı ilçesinde anaokulu öğrencileri atık yağdan sabun üretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:48 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:48
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        Çanakçı'da öğrenciler atık yağdan sabun yaptı
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        Giresun'un Çanakçı ilçesinde anaokulu öğrencileri atık yağdan sabun üretti.

        Yunus Emre Anaokulu öğrencileri, "Temiz Eller, Temiz Çevre" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında ailelerinin desteğiyle atık yağdan sabun yaptı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Genç, çalışmanın çok özel ve anlamlı olduğunu söyledi.

        Küçük yaşta çocukların atık bilincine sahip olmalarının önemini vurgulayan Genç, destek veren velilere de teşekkür etti.

        Öğretmen Suzan Kıribrahim ise amaçlarının geri dönüşüme dikkat çekmek olduğunu belirterek, "Çocuklarımız yaptığımız bu çalışmalarla hem bilinçleniyor hem de doyasıya eğleniyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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