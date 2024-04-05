Piraziz Belediye Başkanı Ayyıldız görevine başladı

AK Parti'den Piraziz Belediye Başkanı seçilen Mahmut Esat Ayyıldız, görevine başladı.

Mazbatasını alan Ayyıldız için Piraziz Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Ayyıldız, ilçe halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Gece gündüz Piraziz için çalışacaklarını vurgulayan Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Yeni bir Piraziz'i sadece somut imar projelerimizle değil, kapsayıcı dilimizle, ötekileştirmeyen hoşgörümüzle ve birliktelik ruhumuzla inşa edeceğiz. Şahsıma oy veren, vermeyen tüm halkımızın belediye başkanı olarak herkese kapımız ve gönlümüz açık. Yapıcı eleştirilerini dinleyeceğiz, uyarılarına kulak vereceğiz, önerilerine önem vereceğiz. Bundan sonra Piraziz için gecemizi, gündüzümüze katacağız. Piraziz için çok çalışacağım."