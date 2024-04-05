Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Piraziz Belediye Başkanı Ayyıldız görevine başladı

        AK Parti'den Piraziz Belediye Başkanı seçilen Mahmut Esat Ayyıldız, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 10:30 Güncelleme: 05.04.2024 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piraziz Belediye Başkanı Ayyıldız görevine başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti'den Piraziz Belediye Başkanı seçilen Mahmut Esat Ayyıldız, görevine başladı.

        Mazbatasını alan Ayyıldız için Piraziz Belediyesi önünde tören düzenlendi.

        Ayyıldız, ilçe halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Gece gündüz Piraziz için çalışacaklarını vurgulayan Ayyıldız, şunları kaydetti:

        "Yeni bir Piraziz'i sadece somut imar projelerimizle değil, kapsayıcı dilimizle, ötekileştirmeyen hoşgörümüzle ve birliktelik ruhumuzla inşa edeceğiz. Şahsıma oy veren, vermeyen tüm halkımızın belediye başkanı olarak herkese kapımız ve gönlümüz açık. Yapıcı eleştirilerini dinleyeceğiz, uyarılarına kulak vereceğiz, önerilerine önem vereceğiz. Bundan sonra Piraziz için gecemizi, gündüzümüze katacağız. Piraziz için çok çalışacağım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş'taki yangın faciasında ihmaller zinciri
        Beşiktaş'taki yangın faciasında ihmaller zinciri
        O anlar kamerada! Silah doğrulttular! 3 milyon TL'lik kuyumcu soygunu!
        O anlar kamerada! Silah doğrulttular! 3 milyon TL'lik kuyumcu soygunu!
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Cam silme uğruna... Büyük acı!
        Cam silme uğruna... Büyük acı!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Yüzmek için göle girdi! İlk acı haber geldi!
        Yüzmek için göle girdi! İlk acı haber geldi!
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        İstanbul'da yaşandı! Sokakta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da yaşandı! Sokakta kurşun yağmuru!
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        Vahşi keçilerden bunalan küçük ada evlat edindirme kampanyası başlattı
        Vahşi keçilerden bunalan küçük ada evlat edindirme kampanyası başlattı
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        10 numara kesin!
        10 numara kesin!
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik
        Obeziteye yol açan yeni genetik varyantlar belirlendi
        Obeziteye yol açan yeni genetik varyantlar belirlendi
        ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı
        ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı
        Trump'tan İsrail'e uyarı: "Saldırıları bitir"
        Trump'tan İsrail'e uyarı: "Saldırıları bitir"
        NATO dışişleri bakanları gayri resmi toplantısı Türkiye'de yapılacak
        NATO dışişleri bakanları gayri resmi toplantısı Türkiye'de yapılacak
        Bayramda çalışan işçinin hakları
        Bayramda çalışan işçinin hakları
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Oğuzhan Genç yazdı: Santos için sorgu vakti
        Oğuzhan Genç yazdı: Santos için sorgu vakti

        Benzer Haberler

        Giresun'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Giresun'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Görele Belediye Başkanı Dede, görevine başladı
        Görele Belediye Başkanı Dede, görevine başladı
        Giresun'da 4 baykuş yavrusu doğaya salındı
        Giresun'da 4 baykuş yavrusu doğaya salındı
        Türkiye'nin 7 aylık fındık ihracatı 1,4 milyar doları aştı
        Türkiye'nin 7 aylık fındık ihracatı 1,4 milyar doları aştı
        Keşap Belediye Başkanı Arışan görevine başladı
        Keşap Belediye Başkanı Arışan görevine başladı
        Beşiktaş'taki yangında ölen baba ile oğlunun cenazeleri Giresun'da defnedil...
        Beşiktaş'taki yangında ölen baba ile oğlunun cenazeleri Giresun'da defnedil...