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        Türkiye'nin 7 aylık fındık ihracatı 1,4 milyar doları aştı

        Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun 7 aylık döneminde 1 milyar 413 milyon doları aşkın gelir sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 15:47 Güncelleme: 04.04.2024 - 15:47
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        Türkiye'nin 7 aylık fındık ihracatı 1,4 milyar doları aştı
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        Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun 7 aylık döneminde 1 milyar 413 milyon doları aşkın gelir sağladı.

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan 7 aylık dönemine ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, 1 Ağustos 2023-31 Mart 2024'te yurt dışına 1 milyar 413 milyon 807 bin 470 dolar karşılığında 191 bin 34 ton fındık satıldığı, geçen sezonun aynı döneminde ise 201 bin 95 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 191 milyon 781 bin 28 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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