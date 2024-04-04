Türkiye'nin 7 aylık fındık ihracatı 1,4 milyar doları aştı
Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun 7 aylık döneminde 1 milyar 413 milyon doları aşkın gelir sağladı.
Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunun 7 aylık döneminde 1 milyar 413 milyon doları aşkın gelir sağladı.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan 7 aylık dönemine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, 1 Ağustos 2023-31 Mart 2024'te yurt dışına 1 milyar 413 milyon 807 bin 470 dolar karşılığında 191 bin 34 ton fındık satıldığı, geçen sezonun aynı döneminde ise 201 bin 95 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 191 milyon 781 bin 28 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
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