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        İstanbul'daki yangında ölen kaynak ustası baba ve oğlu Giresun'da toprağa verildi

        SelçukBAŞAR-Şükran ATALAR/TİREBOLU (Giresun)- İSTANBUL'un Beşiktaş ilçesinde, gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişiden işçi Akın Kıhrı (36) ve kaynak ustası babası Yılmaz Kıhrı'nın (59) cenazeleri Giresun'un Tirebolu ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 13:34 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:40
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        İstanbul'daki yangında ölen kaynak ustası baba ve oğlu Giresun'da toprağa verildi
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        SelçukBAŞAR-Şükran ATALAR/TİREBOLU (Giresun)- İSTANBUL’un Beşiktaş ilçesinde, gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden 29 kişiden işçi Akın Kıhrı (36) ve kaynak ustası babası Yılmaz Kıhrı'nın (59) cenazeleri Giresun'un Tirebolu ilçesinde toprağa verildi. Yılmaz Kıhrı’nın yeğeni Salim Kıhrı, "Bu resmen bir facia, bilerek işlenmiş bir cinayet. Havalandırma yok, içerisi kimyasal maddelerle dolu. Normalde güvenlik çıkış kapılarıyla 3 kapısı var 2’sini kapatmışlar. Kalan bir kapıya ulaşabilmen için de en az 5-6 dakika yürümen gerekiyor" dedi.

        Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta 2 Nisan'da 16 katlı binanın -1 katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, o sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yangın faciasına ilişkin başlatılan soruşturma 9 kişi, gözaltına alındı.

        Yangında yaşamını yitiren Yılmaz Kıhrı ve oğlu Akın Kıhrı'nın cenazeleri Beykoz'da düzenlenen törenin ardından memleketleri Giresun'a getirildi. Baba ve oğlu için Tirebolu ilçesi Menderes köyünde cenaze töreni düzenledi. Cenazeye Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazeye gelenler, acılı aile fertlerine taziye dileklerinde bulundu. Baba ve oğlu, İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından öğle namazı sonrası kıldırılan cenaze namazının ardından, dualarla aile kabristanlığına toprağa verildi.

        OYUNU KULLANIP İSTANBUL'A DÖNMÜŞ

        Yangında oğlu ile hayatını kaybeden kaynak ustası Yılmaz Kıhrı'nın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy kullanmak için İstanbul'dan Giresun'a geldiği, ardından geri dönüp, tadilatta çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.

        '17 YAŞINDA ÇOCUK BİLE VAR'

        Yangında ölen Yılmaz Kıhrı’nın yeğeni Salim Kıhrı, çıkış kapılarının kapatıldığını belirterek, yaşananları cinayet olarak nitelendirdi. Salim Kıhrı, "Bu resmen bir facia, bilerek işlenmiş bir cinayet. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yapılan hareketler var. Havalandırma yok, içerisi kimyasal maddelerle dolu. Havalandırma yok. Normalde güvenlik çıkış kapıları var ve çıkış kapılarını kapatmışlar. 3 kapısı var 2’sini kapatmışlar kalan bir kapıya ulaşabilmen için de en az 5-6 dakika yol yürümen gereken bir yerde. Bu cinayet resmen başka bir şey değil. Gözaltındakiler tutuklanmalı. 29 kişinin oraya doldurulup da tamamının orada ölmesi demek, burada çok büyük bir ihmal var demektir. 29 kişiden 2’si ölür de diğerlerini kurtarabilirsen anlaşılabilir ama hiçbirisinin kurtulamaması cinayet. Hiçbir tedbir alınmadan belediyeden gizli yapılan işlemler var. Normalde görünürdeki kapıları kapatmışlar ve arka kapıdan giriş çıkış yapılıyor. İçerdeki insanların çoğunun sigortasız çalıştığı bir yer. Kimliği olmayan insanlar var. 17 yaşındaki çocuk bile var” dedi.

        'BU OLAYA KAZA DENME ŞANSI YOK'

        Yılmaz Kıhrı’nın kardeşi Durdu Kıhrı ise “Birisi kardeşim diğeri yeğenim, bu olaya kaza denme şansı yok. Böyle bir kaza olmaz. Kardeşimin sigortası da yoktu. Orada bir yanlışlık mı diyeceksin facia mı diyeceksin, her türlüsü belli bir ihmaller zinciri var. Ben iki can kaybettim bu örtbas edilecek mi hakları aranacak mı bilmiyoruz. Yangının çıktığını televizyondan duydum. Yeğenimi aradım ve ‘git onları al gel’ dedim. O da aradı ve ‘amca ikisi de gitmiş’ dedi. Suçlular cezasını çekmeli ama ben buna inanmıyorum zaten bize hiçbir açıklama da yapılmadı” diye konuştu.

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        Galeri
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