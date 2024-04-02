Bulancak Belediye Başkanı Yakar, seçim sonuçlarını değerlendirdi

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, belediye başkanlığını kazanan Necmi Sıbıç'a görevi devretmeye hazır olduklarını belirtti.

Yakar, gazetecilere, Bulancak halkının iradesinin sandığa yansıdığını vurguladı.

Sandıktan çıkan sonucun millete ve ilçeye hayırlı olmasını dileyen Yakar, şunları kaydetti:

"Seçmenin kararı başımızın üzerindedir. Millet net bir şekilde bu seçimin galibini Necmi Sıbıç olarak ilan etmiştir. Yine milletimiz çok ilginçtir ki bu seçimin denetleme yetkisini de bir güven sorunu görmüştür ki denetlemede belediye meclisinin çoğunluğunu da yine AK Parti ile MHP'ye yani Cumhur İttifakı'na vermiştir. Her ikisi de milletin iradesidir, her ikisine de saygı duyuyoruz. Bu bağlamda biz de arkadaşlarımız mazbatalarını alsın, görevi kendimiz devredeceğiz, bekliyoruz."