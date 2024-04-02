Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Bulancak Belediye Başkanı Yakar, seçim sonuçlarını değerlendirdi

        Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, belediye başkanlığını kazanan Necmi Sıbıç'a görevi devretmeye hazır olduklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:36 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulancak Belediye Başkanı Yakar, seçim sonuçlarını değerlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, belediye başkanlığını kazanan Necmi Sıbıç'a görevi devretmeye hazır olduklarını belirtti.

        Yakar, gazetecilere, Bulancak halkının iradesinin sandığa yansıdığını vurguladı.

        Sandıktan çıkan sonucun millete ve ilçeye hayırlı olmasını dileyen Yakar, şunları kaydetti:

        "Seçmenin kararı başımızın üzerindedir. Millet net bir şekilde bu seçimin galibini Necmi Sıbıç olarak ilan etmiştir. Yine milletimiz çok ilginçtir ki bu seçimin denetleme yetkisini de bir güven sorunu görmüştür ki denetlemede belediye meclisinin çoğunluğunu da yine AK Parti ile MHP'ye yani Cumhur İttifakı'na vermiştir. Her ikisi de milletin iradesidir, her ikisine de saygı duyuyoruz. Bu bağlamda biz de arkadaşlarımız mazbatalarını alsın, görevi kendimiz devredeceğiz, bekliyoruz."

        Yakar, Bulancak'ın menfaatine olan her kararın mecliste bir problem olmayacağını da ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        90 yaşındaydı... Kayıp olarak aranıyordu... Acı haber!
        90 yaşındaydı... Kayıp olarak aranıyordu... Acı haber!
        ABD: Haberimiz yoktu
        ABD: Haberimiz yoktu
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Tuba'ya otomobil yaya geçidinde çarpmıştı! Kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Tuba'ya otomobil yaya geçidinde çarpmıştı! Kahreden ayrıntı ortaya çıktı!
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Dip dalga nasıl tsunami oldu?
        Dip dalga nasıl tsunami oldu?
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Yerel seçim salonları boş bıraktı
        Yerel seçim salonları boş bıraktı
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Trafikte eşinin yanında dehşet! Şehir eşkıyaları!
        Trafikte eşinin yanında dehşet! Şehir eşkıyaları!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        40 dakikada yüzde 4 değer kaybetti
        40 dakikada yüzde 4 değer kaybetti
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar

        Benzer Haberler

        Giresun'da Topal Osman Ağa anıldı
        Giresun'da Topal Osman Ağa anıldı
        Giresun'un Dereli'de geçersiz sayılan 147 oy için itiraz edildi
        Giresun'un Dereli'de geçersiz sayılan 147 oy için itiraz edildi
        Çocuklar "kültür dostu okul"da geleneksel oyunları öğreniyor
        Çocuklar "kültür dostu okul"da geleneksel oyunları öğreniyor
        Giresun'da CHP'li Köse başkan seçildi, Espiye'de rakip kardeşlerin galibi C...
        Giresun'da CHP'li Köse başkan seçildi, Espiye'de rakip kardeşlerin galibi C...
        Giresun Valisi Serdengeçti oyunu kullandı
        Giresun Valisi Serdengeçti oyunu kullandı
        Giresun'da üst geçidin ayağına çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yara...
        Giresun'da üst geçidin ayağına çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yara...