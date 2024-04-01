Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'un Dereli'de geçersiz sayılan 147 oy için itiraz edildi

        Giresun'un Dereli ilçesinde belediye başkanlığı seçiminde geçersiz sayılan 147 oyun yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 13:51 Güncelleme: 01.04.2024 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'un Dereli'de geçersiz sayılan 147 oy için itiraz edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Dereli ilçesinde belediye başkanlığı seçiminde geçersiz sayılan 147 oyun yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruldu.

        Kesin olmayan sonuçlara göre 3 bin 332 geçerli oyun kullanıldığı Dereli ilçesinde AK Parti adayı Kazım Zeki Şenlikoğlu 1425, MHP adayı Cihan Özdemir ise 1364 oy aldı.

        MHP Dereli İlçe Başkanlığı, AK Parti adayı Kazım Zeki Şenlikoğlu'nun kesin olmayan sonuçlara göre 61 oy farkıyla kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etti.

        İlçe Seçim Kurulu'na başvuran MHP, Dereli'deki 69 sandıktan 16'sında geçersiz sayılan 147 oyun yeniden sayımı için başvuru yaptı.

        Dereli İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını değerlendirerek karara bağlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Olaylı maçın sevkleri açıklandı!
        Olaylı maçın sevkleri açıklandı!
        Afyonkarahisar'da tarihi bir ilk
        Afyonkarahisar'da tarihi bir ilk
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        Bakan Şimşek'ten seçim açıklaması
        Bakan Şimşek'ten seçim açıklaması
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        Yerel seçimler dünya basınında
        Yerel seçimler dünya basınında
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        İşte en yüksek ve en düşük oranlarla kazanan adaylar
        İşte en yüksek ve en düşük oranlarla kazanan adaylar
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı
        Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        İş dünyasından seçim değerlendirmesi
        İş dünyasından seçim değerlendirmesi

        Benzer Haberler

        Çocuklar "kültür dostu okul"da geleneksel oyunları öğreniyor
        Çocuklar "kültür dostu okul"da geleneksel oyunları öğreniyor
        Giresun'da CHP'li Köse başkan seçildi, Espiye'de rakip kardeşlerin galibi C...
        Giresun'da CHP'li Köse başkan seçildi, Espiye'de rakip kardeşlerin galibi C...
        Giresun Valisi Serdengeçti oyunu kullandı
        Giresun Valisi Serdengeçti oyunu kullandı
        Giresun'da üst geçidin ayağına çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yara...
        Giresun'da üst geçidin ayağına çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yara...
        Giresun'da minibüsün devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
        Giresun'da minibüsün devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
        Espiye'de 60. Kütüphane Haftası kutlandı
        Espiye'de 60. Kütüphane Haftası kutlandı