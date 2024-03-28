Espiye'de 60. Kütüphane Haftası kutlandı

Kaymakam Tengir ve Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Halk Kütüphanesinden en çok kitap okuyanlara ödül verdi.

İlçe Kaymakamı Taner Tengir, kütüphanelerin medeniyetin temellerini oluşturan bilgi ve irfan hazineleri olduğunu vurgulayarak, Kütüphane Haftası'nın kitap okuma alışkanlığı ve öğrenmeye olan ilgiyi artırması temennisinde bulundu.

Hükümet Konağı önünde konuşlanan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesindeki Gezici Kütüphane'de, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

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