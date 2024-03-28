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        Espiye'de 60. Kütüphane Haftası kutlandı

        Giresun'un Espiye ilçesinde "60. Kütüphane Haftası" düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 15:37 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:40
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        Espiye'de 60. Kütüphane Haftası kutlandı
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        Giresun'un Espiye ilçesinde "60. Kütüphane Haftası" düzenlenen törenle kutlandı.

        Hükümet Konağı önünde konuşlanan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesindeki Gezici Kütüphane'de, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

        İlçe Kaymakamı Taner Tengir, kütüphanelerin medeniyetin temellerini oluşturan bilgi ve irfan hazineleri olduğunu vurgulayarak, Kütüphane Haftası'nın kitap okuma alışkanlığı ve öğrenmeye olan ilgiyi artırması temennisinde bulundu.

        Kaymakam Tengir ve Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Halk Kütüphanesinden en çok kitap okuyanlara ödül verdi.

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