Giresun'da uçurumdan düşerek mahsur kalan köpek kurtarıldı

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentteki her canı önemsediklerini vurgulayarak, "AFAD görevlilerimiz tarafından Doğancı köyünde uçurumdan düşerek mahsur kalan köpek kurtarılarak ihtiyaçları karşılandı, köy sakinlerine teslim edildi. Ekibimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekipler tarafından mama ve su verilerek beslenen köpek, köy merkezine götürüldü.

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