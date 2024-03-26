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        Giresun'da Kur'an kursu öğrencilerinden Filistin'e bağış

        Giresun'da 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri Filistin'e bağışta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:02 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:02
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        Giresun'da Kur'an kursu öğrencilerinden Filistin'e bağış
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        Giresun'da 4-6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri Filistin'e bağışta bulundu.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler tarafından toplanan 5 bin lira, Filistin'e gönderilmek üzere İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'a teslim edildi.

        Duyarlı davranışları dolayısıyla öğrencilere teşekkür eden Kılıçbay, şunları kaydetti:

        "Minik yavruların çığlıkları, yaralı annelerin feryatları arşı titretmektedir. Babalar, koklamaya kıyamadıkları evlatlarını toprağa vermektedir. İnsanlık, bombalanan binaların enkazında yitirilen canları seyrederken aslında kendi vicdanını yitirmektedir. Bu şartlar altında milletimize ve tüm Müslümanlara düşen sorumluluklar her zamankinden daha fazladır. Söz ve davranışlarımızla, yiyip içtiklerimizle, giyip kullandıklarımızla zalime destek olmayalım, zulme rıza göstermeyelim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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