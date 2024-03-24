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        AK Parti Giresun Milletvekili Elmas, Doğankent'te ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Doğankent ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 14:49 Güncelleme: 24.03.2024 - 14:49
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        AK Parti Giresun Milletvekili Elmas, Doğankent'te ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Doğankent ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Elmas, makamında ziyaret ettiği Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden ile bir süre görüştü.

        AK Parti Doğankent İlçe Teşkilatını da ziyaret eden Elmas, partililerle bir araya geldi.

        Merkez Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunan Elmas, istek ve talepleri dinledi.

        Elmas, gazetecilere, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine kısa bir süre kaldığını belirterek, Doğankent halkının bu seçimlerde de yine gereken desteği vereceğine inandığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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