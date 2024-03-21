Giresun'da "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" kutlandı

Törende "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla okullar arası düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ormanların faydalarının saymakla bitmeyeceğini belirten Serdengeçti, "Ormanlar bizim akciğerlerimizdir. Oksijen deposudur. Toprağın oluşmasını sağlayan en önemli etkenlerdendir. Ormana, çevreye karşı bilinçli olmak durumundayız." dedi.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Ali Haydar Emiroğlu Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bugünün aynı zamanda 21 Mart Nevruz Bayramı olduğunu söyledi.

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