Giresun'un Espiye ve Eynesil ilçelerinde,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Espiye ilçesinin Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tören daha sonra Eyüp Sultan İmam Hatip Lisesi salonunda devam etti.

Burada öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Gösterilerin ardından etkinlikler sona erdi.

Eynesil ilçesinde ise Eynesil Hükümet Konağı öndeki Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikler Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda devam etti.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra öğrenciler tarafından Çanakkale türküleri seslendirildi, şiirler okundu.

Etkinlik, Çanakkale tiyatrosunun sahnelenmesinin ardından sona erdi.