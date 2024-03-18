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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

        Giresun'un Espiye ve Eynesil ilçelerinde,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 15:16 Güncelleme: 18.03.2024 - 15:16
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
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        Giresun'un Espiye ve Eynesil ilçelerinde,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Espiye ilçesinin Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Tören daha sonra Eyüp Sultan İmam Hatip Lisesi salonunda devam etti.

        Burada öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Gösterilerin ardından etkinlikler sona erdi.

        Eynesil ilçesinde ise Eynesil Hükümet Konağı öndeki Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Etkinlikler Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda devam etti.

        Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra öğrenciler tarafından Çanakkale türküleri seslendirildi, şiirler okundu.

        Etkinlik, Çanakkale tiyatrosunun sahnelenmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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