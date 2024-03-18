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        Görele'de "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla konser düzenlendi

        Giresun'un Görele ilçesinde "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 10:13 Güncelleme: 18.03.2024 - 10:13
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        Görele'de "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla konser düzenlendi
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        Giresun'un Görele ilçesinde "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

        Görele Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından düzenlenen etkinlik Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, burada yaptığı konuşmada, programın organize edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

        "Salonumuz birçok etkinliklerde bize küçük geliyor. İnşallah daha büyük organizasyonlar yapabilmek için ilçemize daha büyük bir kültür merkezi kazandırmak niyetindeyiz. İnşallah nasip olur, bu gibi etkinliklerimizi daha geniş ve ferah bir ortamda yaparız. Buraya katılımlarınız için siz değerli misafirlerimize de çok teşekkür ediyorum."

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