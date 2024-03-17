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        AK Parti Giresun Milletvekili Temür, Espiye ilçesinde ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Espiye ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 14:22 Güncelleme: 17.03.2024 - 14:22
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        AK Parti Giresun Milletvekili Temür, Espiye ilçesinde ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Espiye ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Temür, Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Karadere ile görüştü.

        Caddeleri gezen Temür, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kendilerinin istek ve taleplerini dinleyen Temür, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Espiye halkından destek istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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