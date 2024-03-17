AK Parti Giresun Milletvekili Temür, Espiye ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Kendilerinin istek ve taleplerini dinleyen Temür, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Espiye halkından destek istedi.

Caddeleri gezen Temür, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Temür, Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Karadere ile görüştü.

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