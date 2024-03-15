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        Giresun'da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

        Giresun'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 16:58 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:58
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        Giresun'da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı
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        Giresun'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

        Giresun Valiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, Alucra ilçesinde etkili olan yağışın ardından kapanan 12 köyün yolunda İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmalar tamamlandı.

        Köy yollarında ulaşım tekrardan sağlanmaya başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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