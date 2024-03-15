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        Giresun ve Gümüşhane'de 33 köy yolu kar nedeniyle kapandı

        Giresun ve Gümüşhane'de 33 köy yolunda kar dolayısıyla ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 10:46 Güncelleme: 15.03.2024 - 10:46
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        Giresun ve Gümüşhane'de 33 köy yolu kar nedeniyle kapandı
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        Giresun ve Gümüşhane'de 33 köy yolunda kar dolayısıyla ulaşım sağlanamıyor.

        Giresun Valiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, Alucra ilçesinde etkili olan yağışın ardından 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekiplerince yolların ulaşıma açılması için çalışma gerçekleştiriliyor.

        Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde gece etkili olan kar dolayısıyla 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Karla mücadele, İl Özel İdaresi ekiplerince iş makineleri yardımıyla devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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