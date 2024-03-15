Giresun ve Gümüşhane'de 33 köy yolu kar nedeniyle kapandı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde gece etkili olan kar dolayısıyla 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

Giresun Valiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, Alucra ilçesinde etkili olan yağışın ardından 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

Giresun ve Gümüşhane'de 33 köy yolunda kar dolayısıyla ulaşım sağlanamıyor.

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