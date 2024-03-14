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        Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

        Giresun'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 14:48 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:48
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        Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
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        Giresun'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte silah imalatı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        İ.B, R.K, N.A, A.Ç, M.T, İ.A, A.A. ve M.P'nin gözaltına alındığı operasyonda, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 895 fişek ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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