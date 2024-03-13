DSİ'den Giresun'a 21 yılda 14,3 milyar liralık yatırım

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Giresun'a 14 milyar 357 milyon lira değerinde 153 tesis inşa edildiğini bildirdi.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, bu tesislerin 7'sinin baraj, 3'ünün gölet, birinin sel kapanı, 7'sinin sulama, 90'ının taşkın kontrol, 45'inin de hidroelektrik santrali (HES) olduğunu belirtti.

Tamamlanan tesislerle 6 milyon metreküp su biriktirme hacmine ulaşıldığını aktaran Balta, inşaat aşamasında 13, planlama ve proje aşamasında 6 barajın, ayrıca inşaat aşamasında, planlama ve proje aşamasında birer göletin bulunduğunu ifade etti.

Giresun'da taşkınlarla mücadele konusunda sel tırmığı, geçirgen bent ve sel kapanları gibi öncü projeleri hızlıca hayata geçirdiklerine dikkati çeken Balta, şunları kaydetti:

"Bu tesislerimizin aşırı yağışlarda başarı ile çalışması bize ayrı bir mutluluk veriyor. 2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 90 dere ıslahı ile Giresun şehir merkezinin yanı sıra 165 yerleşim yeri ve 18 bin 60 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Hali hazırda Giresun ilimizde 20 taşkın kontrol işimiz devam etmekte olup, 11 taşkın kontrol projemiz de yatırım programındadır."

Balta, bunun yanı sıra Giresun'da makinalı çalışmalarla da dereleri daha güvenli hale getirmeye ve olası taşkınlar öncesi bentleri temizleyerek, tedbir almaya devam ettiklerini vurguladı.

Kentte taşkınlarla mücadelede önemli bir rol oynayan taşkın erken uyarı sistemlerine de değinen Balta, taşkınlarla mücadelede yukarı havzadaki su seviyesinin yükselmesinin tespitinin, vatandaşların can ve mal kaybını önleyebilmek adına hayati bir önem taşıdığının altını çizdi.

Balta, pilot bölge seçilen Doğu Karadeniz'de Trabzon'da 34, Rize'de 35, Giresun'da 49, Gümüşhane'de 5 ve Bayburt'ta 2 olmak üzere 125 taşkın erken uyarı sistemi kurduklarını belirterek, şu anda bu sistemleri aşırı yağışlarda aktif olarak kullandıklarını kaydetti.

Giresun'da son yağan aşırı yağışlarda bu sistemlerin hayati bir rol oynadığını vurgulayan Balta, "Sistemlerimizin uyarıları neticesinde yağışlardan etkilenen yerleşim yerlerine hızlıca müdahalelerde bulunulmuş ve böylelikle rahmet olan yağmurların bir afete dönüşmesinin önüne geçilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Balta, Giresun'da son 21 yılda 45 HES tesisini işletmeye aldıklarını da belirtti.