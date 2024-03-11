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        Giresun'da okul servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde okul servisinin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 18:25 Güncelleme: 11.03.2024 - 18:25
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        Giresun'da okul servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
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        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde okul servisinin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Şebinkarahisar-Suşehri kara yolu Uğurca köyü sapağı mevkisinde H.Ç. yönetimindeki 28 M 7246 plakalı okul servis minibüsü şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan araç sürücüsü ile 5 öğrenci, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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