Giresun'da okul servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde okul servisinin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde okul servisinin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şebinkarahisar-Suşehri kara yolu Uğurca köyü sapağı mevkisinde H.Ç. yönetimindeki 28 M 7246 plakalı okul servis minibüsü şarampole devrildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü ile 5 öğrenci, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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