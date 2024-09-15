Sarımsağın faydaları sadece yukarıda bahsedilen besinlerle sınırlı değildir - aynı zamanda doğal bir antibiyotiktir! Sarımsak ayrıca kanser riskini azaltmaya, kolesterolü ve kan basıncını düşürmeye ve hatta felç geçirme riskini azaltmaya yardımcı olmakla da ilişkilendirilmektedir.

Sarımsaktan besin elde etmenin en etkili yolu onu çiğ olarak yemektir, çünkü ne kadar uzun süre pişirilirse besin değerlerini o kadar çok kaybeder.