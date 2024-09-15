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        Giresun'da "Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali"nin 25'incisi gerçekleştirildi

        Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde "25. Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 16:13 Güncelleme: 15.09.2024 - 16:29
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        Giresun'da "Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali"nin 25'incisi gerçekleştirildi
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        Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde "25. Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali" yapıldı.

        UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan ıslık dilinin (kuş dili) korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için düzenlenen etkinlik, köyün festival alanında gerçekleştirildi.

        Festivalde ıslık dili ile konuşma yarışması yapıldı. Köy halkı, bazı cümleleri ıslıkla anlatmaya çalıştı.

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, burada yaptığı konuşmada, kentin kültürel ve tarihi ciddi bir zenginliğe sahip olduğunu söyledi.

        Vali Serdengeçti, Giresun'da turizmin gelişim gösterdiğine işaret ederek, şunları söyledi:

        "Tarihi, doğal, kültürel ve gastronomi ve kültürel potansiyelini belirgin bir şekilde ortaya koymaya başlamıştır. Sahip olduğumuz değerler kapsamında, yürüttüğümüz ve planladığımız çalışmalarla ilimiz dikkat çekici şehirlerden olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bugün buluşmamıza vesile olan ıslık dili dünya üzerinde çok az sayıda örneği olan ve geleceğe aktaracağımız bir mirastır. Islık dili denilince akla Çanakçı ve Kuşköy gelmektedir."

        Kuşdili Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan ise ıslık dilini tanıtmak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için festivali her yıl düzenlediklerini ifade etti.

        Başkan, festivalin Giresun ve Türkiye'nin bir değeri olduğuna işaret ederek, "Festivalle amacımız ıslık dilini tanıtmak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Islık dili, Aralık 2017 tarihinde UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer aldı. Bu da bizim için önemli bir başarı oldu." diye konuştu.

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