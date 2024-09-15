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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da aile faciası: Anne öldü, baba ağır yaralı, çocuk gözaltında | Son dakika haberleri

        İstanbul'da aile faciası: Anne öldü, baba ağır yaralı, çocuk gözaltında

        İstanbul Küçükçekme'de bir aile faciası yaşandı. Yabancı uyruklu bir kişi karısını bıçakla öldürdü, olayı gören çiftin oğlu da babasını bıçakla ağır yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 16:30 Güncelleme: 15.09.2024 - 17:17
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        Küçükçekmece'ye bağlı Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokak'taki bir binanın bodrum katında oturan yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

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        Olay sırasında evde bulunan çiftin oğlu da bıçakla saldırdığı babasını ağır yaraladı.

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        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan baba, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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        Annesinin cesedinin başında bekleyen oğlu ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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        Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta ekiplerin çalışmasının ardından kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        #İstanbul Küçükçekmece
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