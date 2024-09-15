İstanbul'da aile faciası: Anne öldü, baba ağır yaralı, çocuk gözaltında
İstanbul Küçükçekme'de bir aile faciası yaşandı. Yabancı uyruklu bir kişi karısını bıçakla öldürdü, olayı gören çiftin oğlu da babasını bıçakla ağır yaraladı.
Küçükçekmece'ye bağlı Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokak'taki bir binanın bodrum katında oturan yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.
Olay sırasında evde bulunan çiftin oğlu da bıçakla saldırdığı babasını ağır yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan baba, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.