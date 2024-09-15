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        KPSS'de ilginç anlar: Altın kolyesi için sınava girmedi

        Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) 2 milyona yakın ortaöğretim mezunu ter döktü. KPSS'de her yıl olduğu gibi bu yıl da sınavı kaçıranlar ve son anda yetişenler oldu. Ankara'da ise altın kolyesini kimseye emanet edemeyeceğini söyleyen bir genç kız sınava girmedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 15:16 Güncelleme: 15.09.2024 - 15:22
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        Kamu kurumlarında işe girmek isteyen lise mezunu adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ortaöğretim oturumuna katılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi.

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        Adaylar, saat 09.00 itibarıyla görevlilerin kontrolleri altında sınav merkezine alınmaya başlandı.

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        Sadece sınav giriş belgeleri ve kimliklerini beraberinde getirmesi gereken adaylara girişte detaylı arama yapıldı.

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        Adaylar, görevliler tarafından yanlarında; toka, küpe, saat ve benzeri takıların bulunmaması için uyarıldı.

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        Adaylar, saat 10.00'a kadar sınav merkezine alındı. Bu saatten sonra kapılar kapatıldı ve gelen adaylar içeri alınmadı.

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        Genel yetenek ve genel kültür testlerinin uygulandığı sınavda adaylara 120 soru soruldu. Saat 10.15 itibarıyla başlayan sınav 130 dakika sürdü ve saat 12.25'te sona erdi.

        Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar ise bu sınavda 30 dakika ilave sürelerini kullandı.

        Diğer yandan 81 il ve Lefkoşa'da gerçekleştirilen sınava, 900 bin 148'i kadın, 964 bin 719'u ise erkek olmak üzere 1 milyon 864 bin 867 aday başvurdu.

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        ALTIN KOLYESİNİ BIRAKMADI, SINAVA GİRMEDİ

        Sınava gelen adaylar, üzerlerindeki takı ve tokaları bölgedeki emanetçilere ya da ailelerine teslim etti.

        Ankara'da altın kolyeyle merkeze gelen genç kız ise kolyesini kimseye bırakamayacağını söyleyerek, sınava girmekten vazgeçti.

        #KPSS
        #sınav
        #memurluk
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