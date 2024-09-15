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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den rekor: 32 maçlık yenilmezlik serisi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den rekor: 32 maçlık yenilmezlik serisi!

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, 32 maç üst üste yenilmeyerek Süper Lig'de kulüp rekorunu kırdı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.09.2024 - 19:32 Güncelleme: 15.09.2024 - 19:32
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oldu.

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        Sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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        Kanarya, bu sezon oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanırken, 1'inde ise berabere kaldı.

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        Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde puanını 13 yaparken, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

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        Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, bugünkü müsabakayla seriyi 32 maça çıkardı ve kulüp rekoru kırdı.

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        Sarı-lacivertliler, bu süreçte 25 galibiyet elde ederken, 7 kez de berabere kaldı.

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