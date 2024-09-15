Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

Mücadelede ilk gol 17. dakikada Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu'dan gelirken Beşiktaş bu gole 39. dakikada Gedson Fernandes ile karşılık verdi.

Bu sonuçla birlikte Trabzospor ligdeki 3. beraberliğini aldı ve henüz galibiyetle tanışamadı Bordo-Mavililerin 3 puanı bulunuyor. Beşiktaş ise ligde 5. haftada ilk puan kaybını yaşadı. Siyah-Beyazlılar 3 galibiyet 1 beraberlikle puanını 10 yaptı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş evinde Eyüpspor'u ağırlayacak. Trabzonspor ise Kayserispor ile karşılaşacak.