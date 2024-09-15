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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Sakarya'da fabrikada patlama! 20 yaralı var | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Sakarya'da fabrikada patlama! 2'si ağır 21 yaralı var

        Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı. Olayda mahsur kalan 1 çalışan da kurtarıldı. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "Patlama ilk tespitlere göre değirmen bölümünde meydana geldi. Yaralılardan 2'si entübe durumunda ve toplam 21 yaralı var" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 15.09.2024 - 13:55 Güncelleme: 15.09.2024 - 15:35
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        Sakarya'da fabrikada patlama! 21 yaralı var
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        Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı, mahsur kalan 1 çalışan kurtarıldı.

        AA'da yer alan habere göre Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında, yem silolarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine kent merkezi, ilçe ve çevre illerden ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Patlamada ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı

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        Bu arada patlamanın meydana geldiği silo alanında mahsur kalan bir işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçiye ambulansta müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangına müdahalesi sürüyor. Bu arada olay yerinden yükselen dumanlar ilçenin farklı noktalarından görüldü.

        2 AĞIR YARALI VAR

        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "12’si hastanelere sevk edildi, 9 yaralı kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştılar. 2 yaralı entübe durumda. 57 işçi, 2 mutfak görevlisi; 59 vardiya görevlisi var. Bunların yalnızca bir kısmı patlama bölgesinde olduğu söylendi. Patlama ilk tespitlere göre değirmen bölümünde yaşandı. Ancak bu konuda yangın tamamen söndürüldükten sonra itfaiye ve emniyetin yapacağı araştırmalarla yangının nedeni belirlenecek" açıklamasında bulundu.

        BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, "Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. Patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır." paylaşımında bulundu.

        SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu 2’si ağır olmak üzere 21 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

        SAKARYA BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

        Sakarya Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Habertürk TV yayınına bağlanarak, "Sadece çatı katında bir patlama olduğunu öğrendik. Şu anda itfaiye ekibimiz orada. Bizim tespit ettiğimiz 12 yaralı var ve hafif yaralılar var" dedi.

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