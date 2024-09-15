Yeni çıkan kitabın iddiası: Marilyn Monroe intihar etmedi, Kennedy tarafından öldürüldü

Marilyn Monroe ve Joe DiMaggio

Marilyn Monroe, 1962'de hayatını kaybetmesine rağmen hâlâ ölümündeki sır perdesiyle gündemde. Ölümüyle ilgili sorular, her geçen yıl daha da ısrarcı hale geliyor: John F. Kennedy ve kardeşi Robert, Marilyn Monroe'nun trajik ölümünde nasıl bir rol oynadılar?

Kardeşlerin cenazeye katılmasını yasaklayan Marilyn Monroe'nun ikinci eşi New York Yankee takımı beyzbol oyuncusu Joe DiMaggio'nun yıllar sonra, "Kennedy'lerin tamamı kadın katiliydi ve bu, her zaman yanlarına kâr kaldı" dediği biliniyor.