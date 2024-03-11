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        Espiye'de ramazan ayında alınacak tedbirler görüşüldü

        Giresun'un Espiye ilçesinde ramazan ayında alınacak tedbirlerle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 15:51 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:56
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        Espiye'de ramazan ayında alınacak tedbirler görüşüldü
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        Giresun'un Espiye ilçesinde ramazan ayında alınacak tedbirlerle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

        Kaymakamı Taner Tengir başkanlığında kaymakamlıkta yapılan toplantıya, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

        Burada konuşan Kaymakamı Tengir, vatandaşların ramazan ayını huzur ve sükun içerisinde geçirmesi amacıyla toplantının organize edildiğini aktararak, şöyle konuştu:

        "Gerek emniyetimiz gerekse jandarmamız ile gereken tedbirleri aldık.Ayrıca müftülüğümüz koordinesinde imamı olmayan camilerimize görevlendirme yaptık. Tüm hemşerilerimizin ramazan ayını şimdiden tebrik ediyor, sağlık ve mutluluk diliyorum."

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