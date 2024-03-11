Giresun'da park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
İlçenin Soğuksu Mahallesi'nde, E.B. yönetimindeki 61 AZ 157 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 61 K 25028 plakalı kamyona çarptı.
Kazada yaralanan sürücü E.B, Görele Op. Dr. Ergun Özdemir İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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