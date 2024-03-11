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        Giresun'da park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 11:55 Güncelleme: 11.03.2024 - 12:03
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        Giresun'da park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

        İlçenin Soğuksu Mahallesi'nde, E.B. yönetimindeki 61 AZ 157 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 61 K 25028 plakalı kamyona çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü E.B, Görele Op. Dr. Ergun Özdemir İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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